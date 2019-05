Mare Jonio, la Procura di Agrigento: "L'equipaggio non è indagato"

Di redazione Blogo.it sabato 11 maggio 2019

È della polizia giudiziaria l'iniziativa sull'ipotesi di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

La nave Mare Jonio dell'Ong Mediterranea che ieri è sbarcata a Lampedusa con a bordo 30 migranti salvati in acqua è sotto sequestro, ma il suo equipaggio non è indagato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina come era stato annunciato ieri. La Procura di Agrigento, infatti, ha spiegato che quell'ipotesi di reato era della polizia giudiziaria, ma i om non hanno iscritto nessuno nel registro degli indagati.

Entro lunedì la Procura si pronuncerà sul sequestro della nave che è stato messo in atto su indicazione del Ministero dell'Interno. E proprio il titolare del Viminale, Matteo Salvini, è tornato ad attaccare sul tema migranti, visto che anche il MoVimento 5 Stelle nelle ultime ore lo ha criticato per i mancati rimpatri, e ha detto: