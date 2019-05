Di Maio attacca Salvini sui rimpatri e dice: "Spero che telefonate tra Lega e Forza Italia vengano smentite"

Di redazione Blogo.it sabato 11 maggio 2019

"Ognuno pensi al suo e lo faccia col massimo dell’impegno. Non può essere colpa sempre degli altri, suvvia. E mi riferisco ai rimpatri".

Luigi Di Maio questa mattina ha pubblicato un lungo post su Facebook in cui affronta diversi temi: prima di tutto, pur senza farne il nome, attacca Matteo Salvini accusandolo di non prendersi le sue responsabilità sulle materie di sua competenza, ossia i rimpatri, poi parla della notizia secondo cui ci sarebbero dei contatti tra Lega e Forza Italia per far cadere il governo Conte e infine annuncia che martedì prossimo sarà chiesta la calendarizzazione della legge sul conflitto di interessi.



Di Maio ha esordito scrivendo:

"Buongiorno, ho sempre pensato che questo fosse un governo capace di guardare avanti, non indietro. È stato il motivo che ci ha spinto a mettere un punto, in via precauzionale, sul caso Siri. Il messaggio inviato ai cittadini è stato chiaro: quando c’è di mezzo la corruzione e la mafia, o anche il più piccolo sospetto, noi interveniamo.

Certo, le inchieste di questi giorni che hanno investito quasi tutti i partiti preoccupano, ma il MoVimento 5 Stelle è solido e in grado di offrire una reale proposta di cambiamento.

L’importante, e questo non è un dettaglio, è che ognuno sappia però assumersi le proprie responsabilità. Se nel mondo del lavoro qualcosa non funziona io non me la vado a prendere con il presidente Conte o con qualcun altro. Il Decreto Dignità del MoVimento, al contrario, ha già dato ottime risposte e sono convinto che il reddito di cittadinanza ne offrirà altrettante.

Insomma, ognuno pensi al suo e lo faccia col massimo dell’impegno"

Poi è passato all'attacco diretto a Salvini:

"Non può essere colpa sempre degli altri, suvvia. E mi riferisco ai rimpatri. Questa è un po’ la scusa dell’alunno che non ha fatto i compiti a casa. Se c’è uno stallo, il MoVimento 5 Stelle è felice di dare il suo contributo e di aiutare. L’obiettivo è il risultato!"

E ha fatto appello a un maggior senso di responsabilità:

"Ma lasciatemi anche dire che il senso di responsabilità in questo momento è ancor più importante per l’Italia. Servono moderazione e intelligenza per fare le cose bene, per aiutare le imprese, per sostenere la crescita e lo sviluppo. Se invece il fine è prendere qualche titolo di un giornale allora non va bene, perché io la vedo come una presa in giro"

Ed ecco che ha fatto riferimento alle telefonate tra Lega e Forza Italia:

"Il mio obiettivo e quello di tutto il MoVimento è lasciare il segno e cambiare le cose. Appunto: guardare avanti e non indietro!

Ciononostante, leggo che ci sarebbero state telefonate tra la Lega e Berlusconi dove si parla di far cadere il governo. Mi auguro siano smentite queste telefonate, poiché quello che stiamo facendo noi va proprio nella direzione opposta a Berlusconi ed è quello che la sinistra e il Pd non hanno mai avuto il coraggio di fare in 30 anni!"

Infine ha parlato della legge sul conflitto di interessi: