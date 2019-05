Chef Rubio lancia il gioco "Sfotti Salvini" ed è subito trend topic su Twitter

Di redazione Blogo.it sabato 11 maggio 2019

La risposta al gioco "Vinci Salvini".

Si è parlato tanto negli ultimi tre giorni del gioco "Vinci Salvini", lanciato dallo stesso vicepremier, un escamotage per ottenere più engagement sui social network. Ebbene, per tutta risposta, ieri Chef Rubio, uno dei più acerrimi nemici del leader leghista, ha lanciato un altro giochino che si chiama "Sfotti Salvini" e che, di fatto, da qualche settimana sta già andando in scena... Il gioco, infatti, consiste nel mettere in imbarazzo il ministro dell'Interno, avvicinarlo durante uno dei suoi tanti comizi fingendo di essere un suo fan, e poi fare qualcosa di imbarazzante per lui come dargli un bacio gay i insultarlo, riprendendo tutto con il cellulare per poi condividerlo sui social.

Gioca e sfotti @matteosalvinimi. Vai ai suoi incontri pubblici e perculalo. Lui invece di essere a lavoro è in giro a gettare fumo negli occhi? Tu bacialo in bocca! Lui dà addosso ai migranti? Tu ricordagli quanto è ignorante! Lui supporta i neofasci? Tu ricordagli le indagini pic.twitter.com/sCAmIeyAQW — Chef Rubio (@rubio_chef) 10 maggio 2019

In effetti alcune di queste scene si sono già viste, prima che Chef Rubio lanciasse il gioco: dalle ragazze che si sono scambiate un bacio lesbo vicino a Salvini alla ragazza campana che gli ha chiesto "Adesso non siamo più terroni" e il suo conterraneo che gli ha chiesto dove sono i 49 milioni rubati dalla Lega. Per non parlare della contestazione di ieri a Catanzaro.

Il gioco "Sfotti Salvini", lanciato solo ieri sera, stamattina è già diventato uno dei primissimi trend topic su Twitter ed è stato affiancato da un altro hashtag: #26maggioNONVotareUnPagliaccio.