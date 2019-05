Lucano a La Sapienza: questore di Roma vieta manifestazione Forza Nuova

Di redazione Blogo.it sabato 11 maggio 2019

Il Questore di Roma ha deciso di vietare la manifestazione di Forza Nuova contro Mimmo Lucano per motivi di "ordine e sicurezza pubblica"

Lunedì 13 maggio Mimmo Lucano sarà regolarmente all’Università La Sapienza di Roma per un seminario, mentre la manifestazione di Forza Nuova non è stata consentita. La decisione è del Questore di Roma, per motivi di "ordine e sicurezza pubblica". La presenza del sindaco sospeso di Riace nella capitale continua dunque a far discutere, ma il diretto interessato vuole ribadire l’importanza del suo messaggio di accoglienza di fronte agli studenti capitolini.

"Vivremmo in una dittatura se si potesse davvero impedire a qualcuno di esprimere il proprio pensiero. Sarebbe la fine della democrazia. Il racconto dell'esperienza di accoglienza fatta a Riace servirà a ribadire che non bisogna chiudere la porta a nessuno e che non si possono giudicare e trattare le persone in base al colore della loro pelle o interrogandosi sui motivi per cui arrivano da noi da Paesi così lontani. In ogni caso - insiste - la loro presenza rappresenta un fatto positivo, ciò che conta e' il senso di umanità e il bene collettivo".

Forza Nuova: "In periodo elettorale non serve autorizzazione"

Nonostante la decisione della Questura di Roma, intanto, Forza Nuova ribadisce di non voler arretrare di un metro, poiché secondo il leader del gruppo di estrema destra, Roberto Fiore, "nel periodo della campagna elettorale non è necessario avere l'autorizzazione per i comizi. L'unica resistenza è quella etnica". Gaetano Lettieri, direttore del Dipartimento di Storia Antropologia Religioni Arte Spettacolo de La Sapienza, ribadisce invece il proprio orgoglio per la presenza di Lucano al seminario promosso dalla Scuola di Dottorato dal titolo "Il senso dei luoghi e il senso degli altri. Riace da condividere".