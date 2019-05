Milano, al via la grande parata degli Alpini - FOTO

Di redazione Blogo.it domenica 12 maggio 2019

È partita come da programma alle 9 di oggi dai Bastioni di Milano la grande parata degli Alpini che chiuderà la 92esima Adunata Nazionale che quest'anno coincide col centenario della fondazione dell'Associazione Nazionale Alpini (Ana).

Dodici ore di sfilata che coinvolgerà l'intero centro del capoluogo lombardo, interdetto al traffico per l'occasione, e si concluderà alle 21 di oggi in piazza del Duomo, dove avverrà il passaggio di testimone alla città di Rimini, che il prossimo anno ospiterà la 93esima Adunata Nazionale.

Il ministro della Difesa Elisabetta Trenta, insieme al Capo di Stato Maggiore della Difesa Enzo Vecciarelli, si è recata questa mattina in visita agli Alpini prima dell'avvio della parata per ricordare la loro importanza nella storia dell'Italia:

Gli Alpini sono il simbolo dell’Italia che si è riunita, che ha affrontato due guerre, ne è uscita, e si è ricomposta. Continuano a essere un simbolo molto importante del nostro Paese.

Per la giornata odierna si attendono circa 500mila Alpini per le strade di Milano. Il sindaco Beppe Sala ha espresso grande soddisfazione per l'evento da parte dei cittadini milanesi, che per un giorno dovranno lasciare l'automobile a casa e muoversi utilizzando il trasporto pubblico, potenziato per l'occasione:

Milano è organizzata per gestire grandi eventi in maniera efficiente per questo i milanesi sono felici di aver accolto gli alpini e di aver condiviso con loro questa adunata.

Foto | Facebook (Amici delle Forze Armate)