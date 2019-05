Luigi Di Maio: "La politica deve disinnescare le paure, non accentuarle"

Di redazione Blogo.it domenica 12 maggio 2019

In occasione della festa della mamma, Luigi Di Maio anticipa le misure che vorrebbe introdurre per incentivare le nascite in Italia e rimuovere la disparità salariale tra uomo e donna.

Nel giorno della festa della Mamma, il vicepremier Luigi Di Maio ha voluto approfittare dell'occasione non soltanto per fare gli auguri a tutte le mamme d'Italia ma, visto che le elezioni europee sono sempre più vicine e la campagna elettorale si sta intensificato, anche per fare un po' di sana campagna elettorale.

Il leader del Movimento 5 Stelle spiega che il compito della politica è quello di "disinnescare le paure, non accentuarle" - sembra quasi una velata frecciatina al compare vicepremier - e questo vuol dire che chi vuole diventare mamma, sempre secondo Di Maio, in futuro non avrà più paura per il futuro:

Dobbiamo capire che fare figli è il futuro del nostro Paese. Il miliardo che vogliamo destinare alle famiglie c’è veramente, non è uno spot. È il miliardo recuperato dal reddito di cittadinanza, proprio come avevamo previsto e ora stiamo lavorando per metterlo nero su bianco su un decreto legge, visto il carattere emergenziale della misura.

Le famiglie sono ora la priorità del Movimento 5 Stelle e tra le misure che Luigi Di Maio vorrebbe introdurre ci sono il dimezzamento delle rette degli asili nido e gli sconti sui pannolini e sulle baby sitter, ma anche un supporto economico alle famiglie che decidono di avere un figlio:

Oltre agli aiuti, però, è opportuno darsi da fare per mettere in condizione le donne di poter fare le mamme, che non è una sciocchezza. Il gender pay gap, cioè la disparità salariale tra uomo e donna in Italia è altissima. Nel nostro Paese c’è ancora una concezione tradizionale del ruolo delle donne nella società e una visione stereotipata delle aspirazioni; c’è una cultura aziendale maschile e, purtroppo, c’è persino la maternità che contribuisce all'ampliamento del divario retributivo.

Anche a questo, Luigi Di Maio sembra avere la soluzione a portata di mano. Quello che propone, precisando che non si tratta di spot elettorali né di comizini, è:

- incentivare le aziende ad assumere donne attraverso l’introduzione di sgravi contributivi;

- Detassare i redditi da lavoro femminile;

- Congedo parentale per il padre della stessa durata di quello della madre. Con questo si azzererebbero le discriminazioni già in fase di colloquio, momento in cui la donna si ritrova “discriminata” per possibili gravidanze.

- Proroga opzione donna: mandare in pensione le donne permette di creare quella staffetta generazionale di cui abbiamo sempre parlato. Al momento oltre 11000 donne hanno avuto l’opportunità di andare in pensione. La proposta dovrebbe essere prorogata.