Beppe Grillo: "Salvini è uno sceriffo senza pistola"

Di redazione Blogo.it lunedì 13 maggio 2019

Beppe Grillo ha dedicato un post a Silvio Berlusconi ed ha criticato anche Matteo Salvini

"Coraggio Silvio, la nostalgia di un cialtrone a 90 gradi è rilassante in confronto alle improvvisazioni dello sceriffo senza cavallo e senza pistola (solo il giaccone!). Che il duello fra voltafaccia abbia inizio!". Così termina un post pubblicato da Beppe Grillo sul suo blog, dove ogni tanto torna a parlare di politica dopo aver scelto di defilarsi dal centro della scena dei 5 Stelle.

Grillo nello specifico ha dedicato un post a Silvio Berlusconi, invitando i suoi lettori a non sottovalutare le strategie del leader di Forza Italia. Per il comico genovese ci troviamo di fronte ad "una versione depotenziata del più grande bugiardo della storia italiana", che adesso si mostra "deboluccio" e "frena di colpo per essere superato da tutti, quanto a sparate". Quella di Berlusconi sarebbe solo "una nuova tecnica" di chi crede "in un’inquietante immortalità".

Secondo Grillo, il leader di Forza Italia in questa fase starebbe solo cercando di capire con quale Matteo stare, riferendosi chiaramente a Salvini e Renzi.