Bergamo, vigili del fuoco rimuovono striscione anti-Salvini. Gori: "Chi ha dato l'ordine?"

Di redazione Blogo.it lunedì 13 maggio 2019

Brembate (Bergamo): i vigili del fuoco sono intervenuti per rimuovere uno striscione anti-Salvini

Questa mattina Matteo Salvini ha partecipato ad un'iniziativa politica a Brembate, piccolo comune in provincia di Bergamo. Poco prima del suo arrivo i vigili del fuoco hanno utilizzato un'autoscala per arrivare al secondo piano di una palazzina e rimuovere uno striscione esposto che recava la scritta "Non sei il benvenuto". Un'iniziativa quantomeno singolare, che merita un approfondimento, visto che lo striscione non era in alcun modo offensivo e rappresentava solo l'opinione personale di una cittadina che voleva manifestare il proprio legittimo dissenso.

Del caso si è occupato anche Giorgio Gori, dando pubblicità alla notizia con un tweet. Il Sindaco di Bergamo ha riportato il fatto ed ha posto due domande inappuntabili: "chi ha dato loro l’ordine di intervenire? A che titolo?"