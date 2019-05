Zingaretti: "PD unica alternativa alla Lega, milioni di italiani credono in un altro destino"

Di redazione Blogo.it lunedì 13 maggio 2019

Zingaretti attacca il ministro dell’Interno con un post su Facebook: "Salvini vuole trasformare le Europee in un referendum su di lui"

Il segretario del Pd Nicola Zingaretti torna ad attaccare il ministro dell’Interno e la Lega con un post su Facebook: "Salvini vuole trasformare le Europee in un referendum su di lui. Lo accontenteremo chiamando a raccolta i milioni di italiani che credono in un altro destino per l'Italia fondato sul lavoro, lo sviluppo sostenibile, la scuola e non l'odio. E che vogliono difendere l'Europa e la nostra democrazia”.



Zingaretti: 'E' il governo delle chiacchiere, Salvini e Di Maio come il gatto e la volpe' Nicola Zingaretti, segretario del Partito Democratico, ha presenziato alla manifestazione del Primo Maggio.

A Salvini aveva replicato anche l’alleato Luigi Di Maio ricordandogli che l'ultimo a parlare di referendum "è stato Renzi e non gli è andata bene". Zingaretti, a due settimane del voto del 26 maggio per il rinnovo dell’eurocamera, dice: "L'unica alternativa alla Lega siamo noi, non i suoi alleati di governo" del M5s.

Il leader del Carroccio intanto oggi ha corretto il tiro: "Mai detto che le Europee sono un referendum sulla Lega. Sono un referendum su questa Europa. Ho paura che queste regole Ue stiano strozzando il futuro".

A "24 Mattino" su Radio24 Salvini ha criticato ancora il gesto alla Robin Hood dell'elemosiniere del Papa che ieri ha riattaccato la luce in uno stabile occupato a Roma dove vivono anche 100 bambini. La luce "a 300 occupanti abusivi? Ma allora tutti gli italiani che pagano bollette, mutui, stanno in case popolari, sono fessi?... La proprietà privata è sacra, a prescindere da qualche cardinale". Quel palazzo "è dell’Inps" ha ricordato il ministro.