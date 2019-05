Di Maio alla Lega: "C'è una tensione sociale palpabile. Basta slogan, basta polemiche"

Di redazione Blogo.it lunedì 13 maggio 2019

Il vicepremier pentastellato ha preso spunto da quanto successo alla Sapienza in concomitanza della visita di Mimmo Lucano.

Luigi Di Maio, nel tardo pomeriggio di oggi, ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un lungo post che è praticamente un appello a tutte le forze politiche ad abbassare i toni in queste ultime due settimane di campagna elettorale in vista delle elezioni europee del 26 maggio. Il leader del MoVimento 5 Stelle ha preso spunto dal clima che si è respirato oggi a Roma in occasione della visita di Mimmo Lucano alla Sapienza e ha scritto:

"Vedo e sento molto nervosismo in Italia. Alla Sapienza oggi sono tornate le camionette delle Forze dell’Ordine come non accadeva da tempo. C'è una tensione sociale palpabile, non solo a Roma, come non si avvertiva da anni. Sequestri di telefonini, persone segnalate, striscioni ritirati. Nelle piazze è tornata una divisione tra estremismi che non credo faccia bene a nessuno, soprattutto al nostro Paese, alle nostre famiglie, ai nostri interessi economici e culturali"

Poi ha lanciato il suo appello:

"In questo momento più che mai c'è bisogno di equilibrio e dialogo, per un bene collettivo, un bene superiore che si chiama Italia. Questo è un appello che lancio a tutte le forze politiche e anche all’interno del governo. La politica deve occuparsi dei problemi degli italiani, deve dare risposte, non deve inseguire ogni polemica, non deve rincorrere media o tv"

Infine ha riassunto quali sono i punti che il governo deve affrontare al più presto, dettando l'agenda: