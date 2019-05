Processo Expo, la Procura chiede un anno e un mese per Beppe Sala

lunedì 13 maggio 2019

Il sindaco è imputato per falso materiale e ideologico.

Si è tenuta oggi, nell'ambito del processo sulla cosiddetta Piastra Expo, la requisitoria del sostituto procuratore generale Massimo Gaballo che ha chiesto per Beppe Sala un anno e un mese per il reato per cui è imputato, ossia falso materiale e ideologico. L'accusa nei confronti dell'attuale sindaco di Milano, infatti, è che in qualità di commissario unico e amministratore delegato di Expo 2015 avrebbe retrodatato l'atto di nomina di una commissione di gara d i un appalto.

Il Procuratore Gaballo ha detto che il reato è documentatamente provato e che Sala avrebbe retrodatato due verbali in concorso con il manager Angelo Paris. La retrodatazione sarebbe di 13 giorni e riguarderebbe due verbali relativi alla commissione aggiudicatarie della gara sulla Piastra per non doverla rifare e mettere a rischio l'inaugurazione dell'evento. Il Pg ha spiegato:

"Sala non è credibile quando cerca di minimizzare il problema che invece era grave, perché poteva pregiudicare la realizzazione dell'evento. È provata al di là di ogni ragionevole dubbio la decisione di retrodatare gli atti per rendere sanabile la procedura di gara"

Il Procuratore ha chiesto anche un anno e nove mesi per Paris, somma di un anno e un mese (come per Sala) per falso e otto mesi per tentato abuso d'ufficio, altri otto mesi per l'ex Presidente della Mantovani Spa, aggiudicataria dell'appalto, e due anni per Antonio Rognoni, ex direttore generale di Ilspa.

La gara fu vinta dalla Mantovani con un maxi ribasso. Beppe Sala durante il suo interrogatorio in tribunale ha spiegato di non avere mai avuto consapevolezza della retrodatazione dei verbali, di cui è venuto a conoscenza soltanto dopo essere stato indagato.

Sala ha anche detto di avere agito al solo scopo di non perdere tempo visto che i lavori erano indietro e l'inaugurazione di Expo era vicina. Ricordiamo che il sindaco è stato prosciolto dall'accusa di abuso d'ufficio per la gara del verde di Expo 2015.