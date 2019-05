Luigi Di Maio: "L'ultradestra è un pericolo. La Lega torni a posizioni moderate"

Di redazione Blogo.it martedì 14 maggio 2019

Il vicepremier Luigi Di Maio lancia un nuovo appello alla Lega e al collega Matteo Salvini: "Basta soffiare sul fuoco, l'ultradestra è un pericolo".

Il vicepremier Luigi Di Maio ha lanciato ieri un appello alla Lega, alleata del Movimento 5 Stelle al governo, con un lungo post pubblicato su Facebook e oggi, in una intervista rilasciata a Repubblica, è voluto tornare sull'argomento per invitare Matteo Salvini e il suo partito a "smetterla con fucili, armi e carri armati".

Solo pochi mesi fa il leader di M5S difendeva a spada tratta i toni sopra le righe del collega vicepremier e negava tra le altre cose l'esistenza di un'emergenza razzismo in Italia, fomentata almeno in parte dalla presenza al governo della Lega e dalla continua propaganda di Matteo Salvini. Ora, con le elezioni europee alle porte, Di Maio sembra aver deciso di alzare i toni, sottolineando come il modus operandi della Lega sia estremamente dannoso per la società.

Basta soffiare sul fuoco, l'ultradestra è un pericolo. Sono una persona moderata: quando l'asticella si sposta troppo come accadde a Verona, dove c'era gente che andava dicendo che la donna deve stare a casa a pulire, o quando vedo sui social il ministro dell'Interno che imbraccia un fucile, allora dico la mia.

Di Maio dice chiaramente quello che in tanti sostengono da mesi e che in casa M5S hanno voluto ignorare: "L'unica paura che ho è che l'esasperazione di certi toni possa aumentare il livello di tensione sociale". La tensione sociale è senza dubbio aumentata da quando il governo gialloverde è al potere e finalmente il Movimento 5 Stelle, anche solo per campagna elettorale, ha chiamato in causa i responsabili.

Di Maio spiega al giornalista che non si tratta di una strategia, ma la situazione sembra sempre più tesa in Italia e richiamare la Lega a "posizioni più moderate" è una scelta di responsabilità.