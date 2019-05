Decreto Crescita, aumenta il bonus bebè e arrivano gli sconti su latte e pannolini

Il Ministro della Famiglia Lorenzo Fontana ha presentato due emendamenti al Decreto Crescita in favore delle famiglie che decidono di mettere al mondo un figlio. Ecco cosa è previsto.

Tra i pochi temi che mettono d'accordo le due forze al governo, Lega e Movimento 5 Stelle, c'è quello del contrasto al calo demografico in Italia. Una delle soluzioni ipotizzate è quella di dare incentivi alle famiglie che decidono di espandersi e mettere al mondo dei figli e i due emendamenti presentati al decreto Crescita vanno proprio in quel senso.

A presentarli è stato il leghista Lorenzo Fontana, Ministro per la famiglia e le disabilità, che punta a potenziare il cosiddetto bonus bebè, l'assegno previsto per le nuove nascite, e ad introdurre detrazioni fiscali per l'acquisto di latte in polvere e di pannolini, che rappresentano una delle spese più grandi che una famiglia con neonato si trova a dover affrontare.

Attualmente l'assegno di natalità, o bonus bebè che dir si voglia, è previsto per le famiglie che mettono al mondo un bambino per i primi 12 mesi di vita (o per un anno dalla data di adozione). Per accedervi occorre avere un ISEE Minorenni fino ad un massimo di 25mila euro, ma la proposta di Fontana è quella di aumentare quel massimo a 35mila euro, permettendo così l'accesso ad un maggior numero di famiglie.

Non solo. Il Ministro propone anche di portare l'importo base dai 960 euro attuali ai 1.320 euro all'anno, vale a dire 110 euro al mese invece degli attuali 80 euro, che potranno salire fino a 132 euro al mese nel caso dei figli successivi al primo.

A questo aumento del bonus bebè potrebbe aggiungersi delle detrazioni per l'acquisto di latte in polvere e pannolini, pari al 19% della spesa sostenuta in un anno fino ad un massimo di 1.800 per ciascun figlio minore a carico.

