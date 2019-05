Cantone: "Il Decreto sblocca cantieri è pericoloso"

Di redazione Blogo.it martedì 14 maggio 2019

Il Presidente dell'Anac ha espresso dure critiche sul Decreto sblocca cantieri voluto dal Governo

Il Presidente dell'Anac ha nuovamente criticato il decreto sblocca cantieri voluto dal Governo e attualmente in discussione al Senato. Il primo degli "aspetti problematici" è rappresentato dal fatto che "semplifica gli affidamenti sotto i 200mila euro, che sono tantissimi negli enti locali, e questa è una norma pericolosa".

Inoltre apre le porte al rischio infiltrazioni della criminalità organizzata: "Poi c'è la norma sui subappalti che ha una serie di rischi collegati alle infiltrazione mafiose ed è pericolosa sul piano della qualità delle opere: è noto che i subappaltatori operano in regime di ulteriore risparmio: più che al far bene si pensa al 'fare comunque'".

Poi è arrivata anche una critica politica perché, secondo Cantone, nel provvedimento "c'è poco per le grandi opere" tranne che per quanto riguarda "la norma sui commissari straordinari che è molto pericolosa" per le deroghe che concede agli stessi commissari. Secondo il Presidente dell'Anac "per le opere fino a 200mila euro si lasciano mani libere, mentre oltre questo tetto ci sono procedure ipergarantite".

Poi ha espresso meraviglia perché dal Parlamento non è arrivata la richiesta di un parere dell'Anac: "il Parlamento non ha ritenuto in questa fase opportuno sentirmi: è una scelta, non fa nulla. Si vede che non ritenevano utili le cose che avrei avuto da dire. Noi faremo uno studio e lo metteremo a disposizione".