Conte: "Non sarà un'impresa facile fermare aumento dell'Iva, ma ce la faremo"

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha parlato del possibile aumento dell’Iva, ma non solo, durante l’assemblea di Rete Imprese Italia

Giuseppe Conte ha preso parte stamane all'assemblea di Rete Imprese Italia ed ha ammesso che disinnescare l'aumento dell'Iva "non sarà un'impresa facile", ma ha precisato che il governo gialloverde si impegna a farlo.. Dopo la manovra “ardita”, il governo gialloverde si trova ora a fare i conti con le clausole di salvaguardia. Per cercare di evitarle, ha proseguito il presidente del Consiglio, "stiamo lavorando ad un'operazione profonda di spending review e stiamo potenziando il nostro sistema di contrasto all'evasione fiscale".

Il premier non poteva esimersi dal parlare delle prossime elezioni europee. A proposito, il presidente del Consiglio sottolinea che il primo punto sia quello di restaurare un rapporto di fiducia tra i cittadini e le istituzioni comunitarie. "Il rigore e l'austerità hanno prodotto costi sociali e non hanno rafforzato l'Ue nell'economia globale", ha sottolineato il premier, aggiungendo che tra le ricette da applicare ci sia il rafforzamento degli strumenti di democrazia diretta, su tutti del Parlamento europeo.

Sia a livello nazionale sia continentale, insomma, è necessario riavvicinare la politica alla gente comune. "La politica si è mostrata lontana dalle istanze dei cittadini e forse ha dimostrato anche scarso coraggio", le parole del presidente del Consiglio trasmesse anche in diretta Facebook. "Assenza di coraggio e visione che abbiamo pagato con un duplice deficit: deficit democratico e del governo dell'economia", ha aggiunto.

All’interno del panorama europeo, evidenzia ancora il capo del governo gialloverde, l’Italia si trova spesso a competere con Paesi che hanno una tassazione molto simile a quella dei paradisi fiscali.

"È necessario - ha sottolineato il premier - avviare in sede europea un serio dibattito di dumping fiscale. Non è possibile che in Ue, in un sistema così integrato, ci siano Paesi che costituiscono nella loro effettività dei paradisi fiscali: competere con loro diventa oltremodo svantaggioso".