Finanziamenti illeciti: indagati Lara Comi (FI) e Marco Bonometti (Confindustria Lombardia)

Di redazione Blogo.it mercoledì 15 maggio 2019

Secondo i PM Marco Bonometti avrebbe finanziari con 31mila euro l'europarlamentare di Forza Italia.

I pm che stanno indagando sulle tangenti a Milano e Varese hanno ascoltato ieri il Presidente di Confindustria Lombardia Marco Bonometti e hanno deciso oggi di inserirlo nel registro degli indagati con l'accusa di finanziamento illecito ai partiti. E nella stessa inchiesta è indagata anche l'europarlamentare di Forza Italia Lara Comi, candidata anche per le elezioni del 206 maggio, che avrebbe ricevuto da Bonometti 31mila euro.

Si parla di finanziamento illecito perché la cifra sarebbe stata versata secondo un particolare meccanismo: in pratica Bonometti l'avrebbe versata in cambio di un testo di poche pagine che è però scaricabile anche gratis dai siti di tesi di laurea online. La holding Omr avrebbe emesso a gennaio 2019 una fattura da 31mila euro alla società Premium Consulting srl che ha tra i soci Lara Comi. Bonometti avrebbe finanziato due studi per l'espansione in Europa dei mercati.

Nel registro degli indagati sono stati iscritti con la stessa accusa anche altri due imprenditori. Uno avrebbe acquistato con lo stesso meccanismo una consulenza di poche pagine per ben 40mila euro, nonostante il fatturato della sua azienda sia di soli 200mila euro.

Bonometti ieri è stato sentito solo come persona informata sui fatti, ma dopo l'interrogatorio i pm hanno deciso di contestargli l'accusa di finanziamento illecito ai partiti. Il nome di Lara Comi spunta anche in un altro caso, quello di un'avvocatessa che, tramite l'eurodeputata, avrebbe ricevuto consulenza dall'ente Afol Metropolitana per un progetto finalizzato al lancio dell'Agenzia per la Formazione, Orientamento e Lavoro in Europa.

A fare il nome di Lara Comi e a citare l'avvocatessa sarebbe stato Giuseppe Zingale, direttore generale dell'Afol Metropolitana, sentito ieri dagli inquirenti.