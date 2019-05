Migranti, Sea Watch 3 soccorre 65 persone. Stallo in corso anche in Libia

Di redazione Blogo.it giovedì 16 maggio 2019

La nave Sea Watch 3 è alla ricerca di un porto sicuro dopo aver soccorso 65 migranti al largo della Libia. Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini ha già ribadito la chiusura dei porti italiani.

La nave Sea Watch 3 sembra abbandonata a sé stessa al largo della Libia, lì dove ha tratto in salvo 65 migranti. Gli appelli lanciati ad Olanda, Malta e Italia non sono stati accolti e anche la Libia, pur non potendo offrire un porto sicuro, avrebbe rifiutato di accogliere la nave.

Lo ha reso noto l'ong tedesca, secondo la quale una motovedetta libica avrebbe avvicinato la Sea Watch 3 intimando ai comandante di lasciare l'area e dirigersi quindi verso l'Europa.

🔴 All’alba una motovedetta libica ci ha avvicinato intimandoci di lasciare l’area.



Nelle ore precedenti #SeaWatch ha ricevuto risposte da Olanda, Malta e Italia: nessuna di queste autorità ha fornito supporto nè indicazioni per un #portosicuro.



Ancora una volta, siamo soli. pic.twitter.com/p5YCRIyaly — Sea-Watch Italy (@SeaWatchItaly) May 16, 2019

Sea Watch 3, la direttiva del Viminale

Aggiornamento - Il Viminale ha inviato una direttiva al capo della Polizia, al comandante dei carabinieri, al comandante della Gdf, alla Capitaneria di porto, al capo di Stato maggiore della Marina Militare e al capo maggiore della Difesa: "Un eventuale transito della nave Sea Watch 3 nell'area marittima di competenza italiana in violazione delle disposizioni in materia di immigrazione si configurerebbe necessariamente, quale passaggio non inoffensivo".

Migranti, Sea Watch 3 soccorre 65 persone al largo della Libia. Salvini: "I porti sono chiusi"

La nave Sea Watch 3, già protagonista di un lungo tira e molla con l'Italia e l'UE tra il dicembre e il gennaio scorsi, ha soccorso oggi 65 migranti che si trovavano a bordo di un gommone a rischio naufragio al largo della Libia - circa 30 miglia dalla costa - ed è ora alla ricerca di un porto in cui attraccare.

A renderlo noto è la stessa ong tedesca Sea Watch, che ha fatto sapere di aver già avvisato Libia, Malta, Italia e Olanda del salvataggio senza però aver ricevuto risposta. Tra le persone tratte in salvo ci sono 11 donne, 2 neonati, 5 bambini e 8 minorenni non accompagnati.

🔴 BREAKING Upon arrival in the search- and rescue zone #SeaWatch 3 crew just rescued 65 people from a rubber boat in distress, spotted by civil aircraft #Colibri ~30nm off #Libya. The authorities in LY, MTA, IT & NL are informed. #DefendSolidarity pic.twitter.com/oOZs3TEmag — Sea-Watch International (@seawatch_intl) May 15, 2019

The 65 people rescued are now cared for aboard the Sea-Watch 3. Among them are 11 women, 2 babies, 5 children and 8 unaccompanied minors. Many are exhausted and dehydrated. We have requested a #PortOfSafety and await instructions. #DefendSolidarity pic.twitter.com/Tom6sBtber — Sea-Watch International (@seawatch_intl) May 15, 2019

++BREAKING++ Immediately after arriving in the search and rescue zone, Sea-Watch 3 has rescued 65 persons in distress... Posted by Sea-Watch on Wednesday, May 15, 2019

Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini, seguendo un copione già scritto, ha ribadito quanto già affermato a più riprese negli ultimi mesi:

Nave di ONG tedesca, con bandiera olandese, raccoglie 65 immigrati in mare libico. Ho appena firmato una DIFFIDA ad avvicinarsi alle acque territoriali italiane. I nostri porti sono, e rimangono, chiusi.