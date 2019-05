Arrestato il sindaco leghista di Legnano e due assessori: "Turbativa d’asta e corruzione elettorale"

Di redazione Blogo.it giovedì 16 maggio 2019

Arrestato il sindaco di Legnano Gianbattista Fratus (Lega) con due assessori per l’accusa di turbativa d’asta e corruzione elettorale

Il sindaco di Legnano Gianbattista Fratus, della Lega, è stato arrestato oggi dalla Guardia di finanza su ordine della procura di Busto Arsizio (Varese) insieme ad altri due membri della giunta comunale. Tra le accuse mosse a vario titolo c’è la corruzione elettorale.

Gli altri due arrestati sono, secondo Tgcom24, il vice di Fratus, nonché assessore al bilancio Maurizio Cozzi, e l'assessore alle opere pubbliche del comune di Legnano Chiara Lazzarini.

Il sindaco Fratus e l'assessore alle opere pubbliche sono ai domiciliari, in carcere è finito invece, riferisce l’Ansa, l'assessore al bilancio e vicesindaco. Gli indagati ora dovranno rispondere, a seconda delle contestazioni, di corruzione, turbativa d'asta e corruzione ai fini elettorali.

Secondo le accuse il sindaco di Legnano avrebbe ottenuto sostegno al ballottaggio dietro la promessa di un incarico in una società partecipata per la figlia di un candidato escluso al primo turno. Gli inquirenti parlano di "spregiudicate manipolazioni di procedure" per nominare "amici e conoscenti, manovrabili e riconoscenti". Sempre secondo i pm sono state "pilotate dagli indagati le principali nomine in Comune e partecipate", il tutto nel quadro di un "disarmante" e "scarso senso della legalità".

Dopo la recentissima inchiesta per presunte mazzette della Dda di Milano che ha fatto parlare di una nuova tangentopoli all’ombra del Duomo, con 43 misure cautelari e il governatore leghista della Lombardia finito indagato per abuso d’ufficio, arrivano questi nuovi arresti e queste nuove accuse che significano nuovi guai giudiziari per la Lega, proprio a ridosso delle elezioni europee del 26 maggio.

Il presidente della Lombardia, avvocato Attilio Fontana, si è detto tranquillo in merito al chiarimento della sua posizione di fronte ai magistrati. Fontana non è accusato di corruzione ma secondo i pm avrebbe dato un incarico in regione al suo socio di studio legale Luca Marsico, ex consigliere regionale di FI non rieletto, su base "fiduciaria", nonostante per quella nomina ci fosse un avviso pubblico di selezione, 60 i candidati.