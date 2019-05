Voli di Stato, M5s all’attacco di Salvini: "Chiarisca" | Lui: "Nessuna irregolarità, dimostrino il contrario"

Di redazione Blogo.it giovedì 16 maggio 2019

I voli di stato di Salvini sotto la lente d’ingrandimenti della Corte dei Conti. Le reazioni Di Maio e il M5s: leader Lega spieghi

Tensioni nella maggioranza sui voli di Statodel ministro dell’Interno Matteo Salvini. La nuova querelle è scoppiata dopo la notizia che la Corte dei Conti ha aperto un fascicolo esplorativo sulle finalità di quei viaggi, in aereo ed elicottero.

Voli di Stato che, secondo la Corte, sarebbero stati usati da Salvini non per fini istituzionali ma elettorali. Qualificate fonti del Movimento 5 Stelle hanno subito chiesto spiegazioni al diretto interessato:

È una strana faccenda, anche perché se è vero che la Corte dei Conti vuole accertare se abbia viaggiato su aerei ed elicotteri della polizia al di fuori dei fini istituzionali, allora significa che una piccola ombra da chiarire c'è. È bene che lo faccia Salvini.

Sui presunti voli di Stato usati per fini elettorali, arriva a stretto giro la replica dello stesso ministro e vicepremier:

"Nessun abuso, nessuna irregolarità, nessun volo di Stato o della Polizia per fare comizi ma sempre per impegni istituzionali. Sfido chiunque a dimostrare il contrario".

In merito alle continue liti nella maggioranza Salvini ha poi detto: "Mi piacerebbe non essere attaccato da quelli con cui governo. Faccio finta di non vedere, non sentire e non rispondo". Pronto a un governo con Forza Italia? "Io rispetto i patti, ma mi dispiacciono gli insulti di Di Maio".

Intanto fonti della procura della Corte dei Conti confermano l’apertura dell’indagine esplorativa sui voli di Stato di Salvini, quando mancano giusto dieci giorni al voto europeo. La notizia era stata anticipata da Repubblica. Ad occuparsi della vicenda è il vice procuratore generale della magistratura contabile del Lazio.