Salvini a Napoli: scontri tra polizia e manifestanti

Di redazione Blogo.it giovedì 16 maggio 2019

Matteo Salvini in Prefettura a Napoli, proteste da parte di alcune centinaia di manifestanti: si segnalano scontro tra polizia e manifestanti

Napoli - Matteo Salvini è giunto in Prefettura per presiedere al Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, ma si segnalano scontri tra la polizia e alcuni manifestanti. L’arrivo del ministro dell’Interno nel capoluogo campano ha attirato nei pressi della Prefettura di alcune centinaia di contestatori. Secondo quanto riferiscono le agenzie di stampa, la polizia è stata costretta ad effettuare alcune cariche per respingere alcune manifestanti che hanno lanciato fumogeni e addirittura alcune transenne all’indirizzo degli agenti.

Dopo qualche minuto di alta tensione, la situazione è tornata per fortuna alla normalità, anche se i manifestanti sono rimasti presso la Prefettura, ragion per cui la polizia è rimasta con le antenne dritte. L’ingresso è protetto da una doppia linea di transenne, con alcune decine di agenti in assetto antisommossa.

Salvini: "Prendo gli aerei per lavorare"

Matteo Salvini ha colto l’occasione per parlare anche dell’indagine avviata dalla Corte dei Conti sui voli di Stato utilizzati dal vicepremier.