Prof sospesa, Salvini: "Spero possa tornare presto a lavoro. Vorrei incontrarla"

Di redazione Blogo.it venerdì 17 maggio 2019

Il ministro sarà a Palermo giovedì prossimo.

Il caso della professoressa Rosa Maria Dell'Aria è diventato politico dopo che ci sono stati commenti sia da parte della maggioranza sia dall'opposizione. La docente è stata sospesa per un video realizzato dai suoi allievi in cui viene fatto un paragone tra il periodo del fascismo e in particolare quello delle leggi razziali e l'attualità, con particolare riferimento al Decreto Sicurezza di Matteo Salvini. Proprio Salvini è voluto intervenire sul caso dicendo:

"Giovedì prossimo sarò a Palermo a testimoniare la lotta alla mafia e per onorare la memoria del giudice Falcone e dei caduti della strage di Capaci. Sono sicuro, e ne sarei felice, che ci sarà anche modo di incontrare la professoressa Rosa Maria Dell'Aria, che mi auguro possa tornare quanto prima al suo lavoro a scuola, e gli studenti di quella scuola per spiegare cosa sto facendo per la sicurezza del mio Paese e la distanza abissale tra le mie idee e progetti e le leggi razziali del periodo fascista"

Nel frattempo il MoVimento 5 Stelle ha deciso di presentare una interrogazione parlamentare. Luigi Gallo, Presidente della commissione Cultura, ha annunciato:

"Piacciono solo i cittadini indottrinati? Obbedienti e quindi incapaci di costruire un mondo migliore di quello che ereditano, di spingerci oltre i diritti già conquistati? Noi lavoriamo affinché gli studenti abbiano un pensiero critico, sviluppino ragionamenti indipendenti e imparino a pensare con la propria testa. E il Ministero della Lega cosa fa? Li censura. Un atto veramente grave e per questo il M5S ha depositato una interrogazione a prima firma Vittoria Casa"

Intanto la stessa professoressa, che ha 63 anni, lavora da 40 e l'anno prossimo andrà in pensione, ha commentato amareggiata: