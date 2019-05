M5S e Lega: da decreti sicurezza e famiglia dipende futuro del governo. Palazzo Chigi: "I ministri tengano i toni giusti"

Famiglia, sicurezza, toni. Tre parole chiave per il momento che sta vivendo il governo Conte. Cominciamo dalla prima: il MoVimento 5 Stelle sostiene che il futuro del governo dipenda dal decreto legge sulla famiglia. Infatti Luigi Di Maio ha scritto:

"Posso passare sopra a tutto. Davvero sopra a tutto. Ci si può piccare per qualcosa e si può discutere. Possiamo essere in disaccordo su alcuni punti e si trova un punto di equilibrio. Funziona così quando si governa in due. Questo vale per l'Autonomia. Ci sediamo e ragioniamo. Vale per il salario minimo, che noi vogliamo fissare ad almeno 9 euro lordi l'ora. Ci sediamo e ragioniamo. C'e' una cosa però su cui non transigo. Una su cui non voglio discutere. Sono gli aiuti alle famiglie! Io lo dico forte e chiaro: sulle famiglie si regge il futuro di questo governo. Mi prendo anche gli attacchi e gli insulti senza piagnucolare come fa qualcun altro, ma se qualcuno blocca un provvedimento che punta a stanziare un primo miliardo per le famiglie solo per il gusto di aggredire il MoVimento 5 Stelle no, non ci sto!. L'importante è fare le cose, non sabotarle!"