Sea Watch in acque italiane: "È per motivi umanitari". Salvini: "Ong non decide chi entra in Italia"

La situazione a bordo della Sea Watch 3 diventa ogni minuto più complicata. A bordo ci sono persone che minacciano di suicidarsi se non sbarcano al più presto in un porto sicuro. La portavoce della Ong, Giorgia Linardi, ha detto:

La revoca del divieto d'ingresso è stata chiesta perché, secondo Linardi, ci sono ragioni umanitarie in quanto le condizioni a bordo supererebbero le motivazioni che hanno portato al diniego, stando a quanto sostengono i medici presenti sulla nave.

Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini ha detto:

"Abbiamo fatto sbarcare malati e bambini, ma resta il divieto assoluto alla Sea Watch3 di entrare nelle nostre acque territoriali. Non cambiamo idea: porti chiusi per chi non rispetta le leggi, mette in pericolo delle vite, minaccia. Una Ong, peraltro straniera, non può decidere chi entra in Italia"