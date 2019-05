Renzi: "Il momento che viviamo in politica è come le semifinali di Champions". Lega e M5S come Barcellona e Ajax?

Matteo Renzi oggi ha parlato con i giornalisti e ha detto la sua sul momento del governo Conte, sottolineando quanto, a distanza di oltre un anno, sia ancor più soddisfatto di non aver permesso al PD di raggiungere un accordo con il MoVimento 5 Stelle per formare un esecutivo. L'ex Premier ha detto:

"Io sono orgoglioso di non aver fatto un accordo sulla base delle poltrone con chi ha messo in questi tredici mesi in discussione i vaccini, i valori fondamentali dell'umanità, a cominciare dalle vicende del Mediterraneo. Con chi ha bloccato la crescita, perché con noi c'era la crescita e con questi siamo arrivati prima in recessione e poi in stagnazione, con chi, nei fatti, ha preso un Paese che stava correndo e l'ha bloccato. Quindi rivendico con forza l'aver detto di no a chi in questi mesi ha messo in ginocchio il Paese. L'Idea che questa sia una questione di attualità mi fa un po' sorridere, però siamo a una settimana dalle elezioni. Io penso che la fase che stiamo vivendo in politica ricordi molto le semifinali di Champions League: tu vedi la partita di andata e dici 'È fatta' in un certo modo, questo valeva per la partita del Barcellona, valeva per la partita dell'Ajax, e poi alla fine scopri che in finale ci sono andati Tottenham e Liverpool. Secondo me la politica italiana è molto simile"