Mara Carfagna (Forza Italia): "La Lega sta diventando una forza estremista. Il governo è morto"

Di redazione Blogo.it sabato 18 maggio 2019

"La Lega radicalizza e polarizza il Paese".

La vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia Mara Carfagna oggi ha parlato ai giornalisti e ha duramente critica il governo Conte, ripetendo più volte che "è morto", perché i due vicepremier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, non si parlano più e non riescono nemmeno a fissare un Consiglio dei Ministri per discutere dei problemi più urgenti del Paese. Si è soffermata poi in particolare a parlare della Lega, che è solitamente alleata del suo partito, ma ha detto:

"Questa alleanza innaturale con il MoVimento 5 Stelle ha tirato fuori il peggio della Lega e la Lega sta diventando sempre di più una forza non solo estremista, che radicalizza e polarizza il Paese, alimentando un clima di contrapposizioni e di divisioni, ma soprattutto sta perdendo di vista le priorità del Paese, perché la priorità di questo Paese non è la riapertura delle case chiuse o la chiusura dei negozi di cannabis, la vera emergenza di questo Paese è il lavoro che manca e le tasse che sono troppo alte"

Carfagna oggi ha partecipato a una manfiestazione di Forza Italia in Campania, a Nola e a Palma Campania, a sostegno di Forza Italia e di Silvio Berlusconi in vista delle elezioni europee della prossima settimana.