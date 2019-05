Giorgia Meloni scarica Berlusconi: "Si può fare governo a maggioranza Lega-FdI"

Di redazione Blogo.it domenica 19 maggio 2019

Giorgia Meloni a Napoli chiude la campagna elettorale di Fratelli d’Italia per la elezioni europee 2019. E spariglia le carte nel centrodestra

Giorgia Meloni a una settimana dal voto europeo del 26 maggio prova a sparigliare le carte nel Centrodestra e a insinuarsi tra le crepe del governo giallo-verde: "Il voto a FdI è fondamentale per una nuova maggioranza in Europa e l'unico voto possibile per un'altra maggioranza in Italia".

L’altra maggioranza possibile, secondo Meloni, è tra Lega e Fratelli d’Italia. E Berlusconi? "Si può fare un governo a maggioranza Lega e FdI. Sul ruolo di Forza Italia ci sono cose da chiarire. Ho sentito Berlusconi lanciare Draghi premier. Dico chiaramente non con i voti di FdI. Errare è umano, perserverare è diabolico".

Per Giorgia Meloni: "Renzi e Di Maio sono due facce della stessa sinistra" ma anche il voto a Forza Italia non è un voto utile: "Se la Merkel e Juncker votassero in Italia voterebbero Antonio Tajani, voterebbero Forza Italia. Quindi votare Tajani significa votare per la Merkel e Juncker. Mentre quello che vogliamo andare a fare noi in Europa è andare a dire in faccia a questa gente che è uno schifo come hanno governato le istituzioni europee e che noi non ci facciamo sfruttare più".

In Italia serve un vero cambiamento, una nuova maggioranza: da qui l’invito a Salvini a "mollare la sinistra del M5s" e a "tornare con la destra di FdI". La Meloni ha chiuso oggi la campagna elettorale a Napoli, dove erano presenti 30mila persone, secondo le stime degli organizzatori.