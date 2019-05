Reddito di cittadinanza: 1.500 pratiche sospette, 19 indagati

Di redazione Blogo.it lunedì 20 maggio 2019

La Procura di Roma emette 19 provvedimenti nei confronti altrettante persone coinvolte in un giro di pratiche sospette per il reddito di cittadinanza

La Procura della Repubblica di Roma, con l’ausilio degli investigatori del Servizio Polizia Postale, ha smantellato un’organizzazione dedita alla corruzione per l’ottenimento del reddito di cittadinanza. Nel mirino della Procura sono finite ben 1.500 pratiche sospette, che il sodalizio aveva addirittura contabilizzato in "libri mastri". Sono in tutto 19 gli indagati, con 6 provvedimenti di custodia cautelare in carcere disposti dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Roma e 19 perquisizioni.

Al vertice di questa organizzazione, secondo quanto riferisce l’Ansa, al vertice di questo sistema corruttivo c’era un assistente informatico, dipendente del Dipartimento libertà civili ed immigrazione. Ad usufruire del reddito di cittadinanza tramite queste presunte pratiche irregolari, infatti, c’erano dei cittadini stranieri nei confronti dei quali il Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, ha già firmato i primi decreti di revoca dello status di cittadino italiano. Alcuni immigrati, infatti, avevano ottenuto lo status giuridico pur non avendone diritto, rivolgendosi al sodalizio criminale.