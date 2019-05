Salvini: "Testimonio la mia fede combattendo i trafficanti di migranti"

Di redazione Blogo.it lunedì 20 maggio 2019

Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, si difende dalle critiche delle ultime ore per aver invocato l'aiuto della Madonna in vista delle Europee

Matteo Salvini è stato ospite stamane della trasmissione Coffee Break su La7. Il ministro dell’Interno si è subito difeso dalle critiche che lo hanno travolto nelle ultime ore per la scelta di invocare addirittura l'aiuto della Madonna in vista delle elezioni europee. Il Cardinale Parolin ha subito stigmatizzato, sostenendo che chi invoca la fede per scopi personali fa qualcosa di “pericoloso”, ma Salvini non è affatto pentito.

"Io testimonio la mia Fede salvando vite umane e combattendo gli schiavisti e i trafficanti di esseri umani, accogliendo chi ha davvero bisogno ma facendo rispettare regole e confini. Sono felice del sostegno da parte di tante donne e uomini di Chiesa, lavoro per riportare anche l'Europa sulla via della difesa delle sue radici giudaico-cristiane".

La questione della Sea Watch 3 ha nuovamente rinfocolato il dibattito sulla questione dei migranti, ma il vicepremier del governo Conte rivendica la “bontà” della chiusura dei porti.

"I numeri dicono che grazie alla politica del rigore e dei porti chiusi - insiste - abbiamo ridotto del 90% i morti e i dispersi in mare e non solo gli sbarchi. I porti aperti creavano il disastro, come ricorda Papa Francesco, la politica dell'attenzione salva vite".