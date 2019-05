Emma Bonino: "Salvini e Di Maio sembrano spacciatori legalizzati di bufale"

Di redazione Blogo.it lunedì 20 maggio 2019

Emma Bonino, leader di +Europa, è convinta che i sovranisti non avranno la maggioranza al Parlamento UE, ma "avranno un gruppo di sabotaggio".

La leader di +Europa Emma Bonino, in corsa alle elezioni europee insieme ad Italia in Comune di Federico Pizzarotti e al Partito Democratico Europeo di Francesco Rutelli, ha condotto una campagna elettorale pacata e senza attacchi, ma oggi, intervenuta al forum all'ANSA, ha voluto spendere qualche parola contro le due forze al governo in Italia, Lega e Movimento 5 Stelle.

Bonino si è detta preoccupata da quanto sta accadendo in Italia:

Sono senza parole per quello che sta succedendo in Italia, stiamo raggiungendo vertici di assurdità politica. Abbiamo Salvini che predica a Milano come un cristiano evangelico, con tanto di rosario, e attacca chi non la pensa come lui, e Di Maio che attacca l'Onu per un decreto che è solo nella testa di Salvini.

e ha voluto sottolineare quanto gli slogan usati dai due leader al governo non siano sempre basati su dati reali:

A me sembrano degli spacciatori legalizzati di bufale: abbiamo sconfitto la povertà, tanti nemici tanto onore.

Bonino è però d'accordo con chi sostiene che queste elezioni saranno determinanti per il futuro dell'Unione Europea:

Le elezioni del 26 maggio saranno determinanti per il futuro dell'Europa. Non credo che i sovranisti avranno la maggioranza, ma avranno un gruppo di sabotaggio. [...] Serve una Europa più coesa con una politica estera comune. Qualunque idea che i paeselli vanno ognuno per i fatti loro è irresponsabile.

Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini, che sta conducendo una campagna elettorale massiccia e senza sconti per nessuno, avrà modo di replicare nella stessa sede nel pomeriggio di oggi. Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti, invece, saranno ospiti del forum dell'ANSA nella giornata di domani, martedì 21 maggio 2019.