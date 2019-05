Conte: “Grave mettere in dubbio la mia imparzialità”

Dopo le parole di Giorgetti su Conte, il clima di tensione nel Governo è schizzato alle stelle

"Conte non è una persona di garanzia. È espressione dei 5 Stelle ed è chiamato alla coerenza di appartenenza", firmato Giancarlo Giorgetti. Queste parole pronunciate durante un'intervista a La Stampa non sono piaciute al Premier, che le ha commentate a margine della sua vista nelle zone terremotate del centro Italia: "Attenzione, lo dico a tutti, in particolare alla forze politiche che sostengono questo governo: quando la dialettica trascende fino a coinvolgere il presidente del Consiglio fino a mettere in dubbio la mia imparzialità, diventa non grave ma gravissimo".

"Vorrei chiarire che il premier, sin dal principio di questa competizione elettorale, è rimasto sempre al di fuori della dialettica, questo ci tengo a precisarlo perché non troverete mai una mia dichiarazione a favore di una forza politica o dell'altra. Adesso nel rush finale vedo che le reazioni emotive si sono fatte più accese". Conte ha poi promesso di voler approfondire il discorso nelle sedi deputate: "C'è una grammatica costituzionale, se si mette in dubbio l'operato del presidente del Consiglio. Noi dobbiamo fidarci, siamo il governo del cambiamento che rifugge le opacità della vecchia politica. Se si mette in dubbio l'operato del sottoscritto, si indebolisce l'azione del governo, allora bisogna farlo in base a percorsi chiari e trasparenti, nelle sedi opportune, le sedi ufficiali sono il Cdm e in prospettiva il Parlamento".

"Non possiamo accettare allusioni, insinuazioni affidate alla stampa o a un mezzo video sui Facebook, bisogna affrontarla in maniera chiara se si mette in discussione questo" e "la grammatica costituzionale prevede che chi lo fa se ne assume la responsabilità: non possiamo dare agli italiani un'immagine di piena coesione - in uno degli ultimi Cdm all'unanimità è stata ribadita la fiducia nel mio operato - e poi, a pochi giorni di distanza, mettere in discussione" tutto.

Oggi in Consiglio dei Ministri è stato programmato un doppio incontro: uno alle 16 ed uno alle 20:30. Le due componenti del Governo dovranno trovare un punto d'incontro su temi importanti come il dl Sicurezza bis ed il dl natalità. Siamo arrivati al capolinea del "Governo del Cambiamento"?