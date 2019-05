Migranti, Di Maio: "Salvini ha finito gli argomenti, è andato nel pallone"

Il vicepremier Luigi Di Maio attacca il Ministro dell'Interno Matteo Salvini e il suo passo indietro sui ricollocamenti dei migranti: "Se funzionano, loro di che parlano?"

Oggi, a poche ore dal nuovo consiglio dei ministri, convocato per una prima parte dalle 16 e poi alle 20.30 per la seconda parte, il vicepremier Luigi Di Maio ha voluto scaldare i toni nei confronti del collega leghista che, a suo dire, sarebbe ormai andato nel pallone.

Di Maio ci va giù pesante:

Non capisco questa ossessione sui ricollocamenti, fino a ieri andavano bene e oggi che li facciamo per Salvini non vanno più bene. Sta emergendo una verità: ci avviamo a risolvere il problema migranti e la Lega va nel pallone, perché non ha più argomenti.