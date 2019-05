Di Maio: "La Lega il 26 chiede il voto per l'Europa o per far cadere Conte? Si scontrerà anche con il Colle?"

Di redazione Blogo.it martedì 21 maggio 2019

Il vicepremier è stato ospite del Forum dell'Ansa.

Luigi Di Maio questa mattina, dopo l'ospitata a Mattino 5, è stato ospite anche del Forum dell'Ansa dove ha parlato di tutti i temi più caldi, dai rapporti con la Lega in seno al governo Conte, fino alle imminenti elezioni europee. Il vicepremier pentastellato si è soffermato più volte, come aveva fatto anche in tv, sull'atteggiamento che la Lega ha assunto dopo il caso Siri e ha detto:

"La Lega sta chiedendo i voti domenica per le europee o per aprire una crisi di governo?"

E ha aggiunto, in riferimento alle parole di Giancarlo Giorgetti sulla presunta non imparzialità del Premier Giuseppe Conte:

"L'attacco di ieri al premier Conte o è gratuito o è strategico, e qualcosa non ci stanno dicendo. Io penso che dobbiamo andare avanti con questa squadra"

E sempre in riferimento al comportamento della Lega ha detto:

"Sul decreto sicurezza ci sono dubbi del Quirinale, penso che con le interlocuzioni si possano risolvere i dubbi e andare avanti. Dopo che la Lega ha aperto lo scontro con il Papa, con il segretario della CEI, adesso ci manca solo lo scontro con il Presidente della Repubblica e abbiamo fatto la collezione"

Di Maio ha parlato anche del decreto famiglia di cui ieri è stato avviato l'esame in Consiglio dei Ministri, ma che non è stato ancora approvato perché, secondo il ministero dell'Economia, non ci sarebbero le coperture. Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico ha detto:

"Non ho intenzione di attaccare o rispondere al ministro dell'Economia, ma il decreto famiglia è una priorità politica, i soldi ci sono, l'Inps ci dice che un miliardo quest'anno lo riusciamo a recuperare. Per me quando si decide dove destinare i soldi è la politica che lo decide non i tecnici, fermo restando che ho sempre apprezzato il ruolo da cane da guardia dei conti del ministro Tria"

E sempre per quanto riguarda Giovanni Tria, Di Maio ha detto:

"Mi fa piacere questa apertura di Tria sulla flat tax. Bene, purché aiuti il ceto medio e non i ricchi e purché chi la propone indichi le coperture. Da lunedì, perché è a giugno che si comincia, iniziamo a scrivere la legge di bilancio"

C'è poi il tema delle elezioni europee e Di Maio ha spiegato quali sono gli obiettivi del MoVimento 5 Stelle in questo caso: