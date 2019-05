Calenda: "Salvini non è fascista, né altro: è semplicemente vuoto"

L'ex ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda del PD ieri sera è stato ospite di Giovanni Floris a DiMartedì, su La7, e il conduttore a un certo punto gli ha chiesto che impressione gli avesse fatto vedere Matteo Salvini che, durante il comizio in Piazza Duomo, teneva il rosario in mano e invocava la Madonna mentre la piazza fischiava Papa Francesco. Calenda ha risposto:

"Una roba, boh, non lo so, ormai vediamo qualunque cosa. Premesso che non sono credente, però credo che una cosa fondamentale non è solo la laicità dello Stato, ma anche il rispetto dei simboli religiosi. Ci sono 50 video di Salvini che bestemmia in giro, poi fa questa roba del rosario, Salvini non è fascista né altro, è semplicemente vuoto, fa qualunque cosa ritenga in quel momento possa portargli beneficio. Se domani andassero di moda, si dipingerebbe di nero e andrebbe in mezzo al Canale di Sicilia. Non ha rispetto perché non ha un pensiero"