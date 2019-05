Salvini: "Rapporti tesi con i 5 Stelle? È perché la Lega ora li ha superati". E sul Dl sicurezza bis: "Subito in Cdm"

Il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini ha rilasciato un'intervista che è stata pubblicata oggi dal Corriere della Sera e ha parlato dei rapporti tesi con il MoVimento 5 Stelle. Se da una parte Luigi Di Maio sostiene che il legame si sia incrinato dopo il caso Siri, il leader della Lega, invece, ha un'altra motivazione:

"Molto banalmente: in tutte le Regionali la Lega ha vinto. Il governo è partito nel marzo 2018 con la Lega al 17 e i 5 Stelle al 30% e molto probabilmente con il voto di domenica vedremo che le proporzioni si sono invertite. Ma a me non importa, io sono davvero per il lavoro di squadra"