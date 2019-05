Maugeri: Corte dei Conti chiede 60 milioni a Formigoni e agli altri imputati

Di redazione Blogo.it mercoledì 22 maggio 2019

Per l’affaire Maugeri Formigoni è stato condannato in via definitiva per corruzione a 5 anni e 10 mesi di reclusione e si trova in carcere

Un danno erariale per 60 milioni di euro. A tanto ammonta il “rimborso" chiesto dalla procura lombarda della Corte dei Conti all'ex governatore Roberto Formigoni, ad altri imputati e alla Fondazione Maugeri nel procedimento in corso sui finanziamenti erogati dalla Regione Lombardia alla stessa fondazione fino al 2011.

Ricordiamo che per la vicenda Maugeri Formigoni, governatore lombardo dal ’95 al 2013, è stato condannato in via definitiva per corruzione a 5 anni e 10 mesi di reclusione che sta scontando nel carcere di Bollate, dove si trova dal 28 febbraio scorso, dopo la sentenza della cassazione.

I sostituti procuratori Antonino Grasso e Alessandro Napoli hanno descritto Formigoni e gli altri imputati come parte di un “sodalizio di persone fisiche” al quale sarebbero stati retrocessi circa 60 milioni di euro di finanziamenti pubblici erogati come “funzioni non tariffabili” alla Fondazione Maugeri di Pavia.

A giugno la procura regionale della magistratura contabile aveva già sequestrato al "Celeste" 5 milioni di euro, vitalizi e pensione compresi. Ora potrebbe scattare il pignoramento, in caso di condanna da parte della Corte dei Conti della Lombardia.

Il legale dell’ex inquilino del Pirellone, avvocato Riccardo Marletta, ha contestato la ricostruzione della procura aggiungendo che in ogni caso è sopravvenuta la prescrizione delle condotte. Secondo i procuratori contabili nei casi di occultamento doloso del danno, il termine della prescrizione decorre dal momento in cui il danno viene scoperto.

Per la difesa di Formigoni no: “La legge prevede un termine di prescrizione che è 5 anni, che decorre dal verificarsi dell’evento dannoso e che, in questo caso, è riconducibile alle delibere adottate via via negli anni” e poi “non c’è stato alcun occultamento doloso, dato che il danno lo si fa risalire a queste delibere, diciamo che queste delibere hanno avuto tutta la pubblicità del caso” ha detto il legale.