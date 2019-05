Berlusconi: "Nuove elezioni a settembre, governo mente per non rispondere ai problemi"

Di redazione Blogo.it mercoledì 22 maggio 2019

Berlusconi auspica nuove elezioni a settembre: "molti dei miei però mi dicono che i 5 Stelle non vogliono perdere o stipendio da parlamentare"

Nuove elezioni a settembre: è quello che auspica Silvio Berlusconi, in caso di crisi di governo. L'ex premier e leader di Forza Italia, che sarà capolista ovunque per queste elezioni europee, spiega: "Molti dei miei però mi dicono che i 5 Stelle non vogliono andare a casa per poter continuare a prendere lo stipendio da parlamentare".

Berlusconi: 'Oggi situazione peggiore al 1994, magistratura vicina ai 5 Stelle' Il leader azzurro ha spiegato perché ha deciso di tornare in campo in prima persona candidandosi al Parlamento Europeo

Berlusconi ammette che con Matteo Salvini non si sentono più "ma si parlano i nostri dirigenti: quelli della Lega dicono che non si può più andare avanti". Proprio le parole usate dal braccio destro di Matteo Salvini e sottosegretario a Palazzo Chigi Giancarlo Giorgetti che negli ultimi giorni ha chiesto a più riprese la fine della litigiosità interna alla maggioranza o sarà la fine del governo.

La Lega dopo la sconfitta sul caso Siri non intende incassare altri colpi dal MoVimento 5 Stelle e subito dopo le europee torneranno prepotentemente sul tavolo autonomia e grandi opere, a cominciare dalla Tav.

Intervenuto a Tagadà su La7 Berlusconi ha poi detto che: "La menzogna è un mezzo usato dalle persone che sono al governo per non rispondere ai problemi degli italiani". Commentando la politica del Viminale su immigrazione e rimpatri il Cav ha aggiunto: "Da 600.000 a 90.000 irregolari in una notte? Un miracolo!".