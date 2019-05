Alemanno in difficoltà: colletta per pagargli le spese legali

Di redazione Blogo.it giovedì 23 maggio 2019

L’ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, non se la sta passando benissimo: amici, colleghi di partito ex camerati raccolgono fondi per aiutarlo

Gianni Alemanno ha speso tutto o quasi ciò che aveva in avvocati ed oggi non se la sta passando benissimo. È quanto riferisce la free press Leggo, che sottolinea come l’ex sindaco di Roma sia alle prese con un rosso nelle proprie finanze che ha convinto tanti amici a dargli una mano per consentirgli di difendersi ancora nei tribunali. In queste ore, infatti, amici, ex colleghi di partito dei tempi di Alleanza Nazionale ed ex camerati hanno promosso una colletta.

Dopo la sentenza di primo grado per Mafia Capitale, Alemanno si è visto infliggere 6 anni di carcere e la confisca di beni per un ammontare di 298.000 euro, oltre a 50.000 euro di risarcimento dovuti a Comune di Roma e Ama. Tutto ciò che durante la sua carriera il politico romano aveva messo da parte, si è dunque volatilizzato nel giro di pochi anni.

Così, un Comitato composto da tanti amici e persone vicine ad Alemanno hanno costituito un comitato che ha già diramato un comunicato tramite il quale si annuncia una raccolta fondi “per le spese di giudizio” necessarie all’ex sindaco di Roma. L’appello è firmato da Giorgio Ciardi e Giulia Ciapparoni, rispettivamente responsabile e dirigente del Movimento Nazionale per la Sovranità.