Gentiloni: "Questo governo è tra i peggiori di sempre, cadrà presto o prestissimo"

venerdì 24 maggio 2019

L'ex premier Paolo Gentiloni va all’attacco del governo "tra i peggiori della storia della Repubblica, il 26 maggio sarà il primo test per l'alternativa"

Secondo l’ex premier Paolo Gentiloni la maggioranza Lega-M5s tra poco evaporerà, sarà solo un (cattivo) ricordo. "Il governo cadrà presto o prestissimo" ha detto stamattina il presidente del Partito Democratico ad Agorà, su Rai Tre.

Quando esattamente l’esecutivo giallo-verde leverà le tende? "Mi pare che nei corridoi romani la discussione sia su questa alternativa: se il governo cade sull’onda delle elezioni europee o dopo la legge di bilancio". Secondo Gentiloni: "Questo governo è uno dei peggiori e più pericolosi della storia della Repubblica: è meglio che vada a casa e la parola torni agli elettori" ha spiegato ancora l’esponente dem nel corso di comizio a Bologna.

In quest’ottica il voto del 26 maggio "sarà il primo test per l’alternativa" secondo Gentiloni che nelle scorse ore ha incassato anche una sorta di complimento indiretto da parte del vice premier Luigi Di Maio il quale, in volata di campagna elettorale, ha detto che il governo Gentiloni ha fatto meglio sui rimpatri di Matteo Salvini e del governo Conte.

Su questo "dobbiamo accelerare" ha detto Di Maio pungendo il ministro dell’Interno che ha replicato dicendo che se il leader del M5s "ha nostalgia di Renzi e Gentiloni" basta dirlo precisando poi che in realtà "dopo tantissimi anni le espulsioni sono doppie rispetto agli sbarchi".