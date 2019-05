Mimmo Lucano torna a Riace per un comizio e per votare

Di redazione Blogo.it venerdì 24 maggio 2019

È "esiliato" dal 16 ottobre 2018.

Mimmo Lucano oggi sarà nella sua Riace dopo mesi di esilio, ma potrà restarvi soltanto per poche ore, in base a quanto prevede l'autorizzazione concessagli dal tribunale di Lori. Il sindaco sospeso può partecipare al comizio di chiusura della campagna elettorale che si terrà dalle ore 18 alle ore 21 di oggi, poi, domenica, potrà tornare per votare.

Ricordiamo che è candidato al consiglio comunale con la lista "Il cielo sopra Riace", che ha come candidata sindaco Maria Spanò, visto che Lucano, avendo già due mandati alle spalle, non può ricandidarsi. Ci sono poi le liste dei candidati Maurizio Cimino, ex vicesindaco oggi vicino a Forza Italiana, e Antonio Trifoli, ex vigile urbano.

Secondo Michele Permunian, titolare dell'indagine su Lucano, il sindaco sospeso non avrebbe avuto diritto a partecipare al comizio, invece il Tribunale di Locri ha deciso di tutelare "il diritto costituzionalmente garantito di elettorato passivo" e ha dunque autorizzato il ritorno di Lucano dalle 18 alle 21, anche se c'è qualche problema, che ha spiegato lo stesso sindaco:

"Nonostante tutte queste limitazioni, sono contento. Adesso però si pone un problema perché il Tribunale mi ha autorizzato a tornare nel pomeriggio, ma i comizi sono previsti in serata e la nostra lista, secondo il sorteggio, sarà l'ultima a intervenire. Gli avvocati stanno cercando di sistemare le cose e non dovrebbe essere difficile. In fondo, che io possa tornare in paese tre ore prima o tre ore dopo non cambia molto, spero"

Lucano è sospeso ed "esiliato" dal 16 ottobre 2018, dopo che il 2 ottobre era stato messo agli arresti domiciliari nell'ambito dell'inchiesta Xenia, in cui è accusato di reati in relazione alla politica di accoglienza e integrazione praticata a Riace mentre era sindaco. Dal 16 ottobre è in libertà, ma con il divieto di dimora a Riace.

Domenica ovviamente Lucano potrà votare nel suo comune, sia per le elezioni amministrative sia per quelle europee.