Europee, Salvini: "Se vinciamo noi, la Tav si farà"

Di redazione Blogo.it venerdì 24 maggio 2019

Il leader della Lega Matteo Salvini associa il destino della Tav Torino-Lione ai risultati delle elezioni europee: "Se vinciamo in Europa, e soprattutto in Piemonte, la Tav si farà"

Matteo Salvini ha chiuso questa sera la campagna elettorale da Castel San Giovanni, in provincia di Piacenza, ma anche nel corso della giornata non ha rinunciato a sfruttare al massimo le ultime ore prima del silenzio elettorale (poi ci saranno i social network, già usati dal leader della Lega durante i due precedenti silenzi elettorali) e tra i suoi interventi c'è stato quello al Corriere della Sera.

Il leader della Lega ha voluto legare il risultato elettorale delle europee con la realizzazione dell'opera più discussa in Italia, la Tav Torino-Lione:

Se vinciamo in Europa, e soprattutto in Piemonte, la Tav si farà. Ci sono tutte le condizioni per finire l’opera. Se la Lega prende tanti voti significa che le infrastrutture gli italiani le vogliono. Spero che ci sia un forte consenso alla Lega perché è garanzia che la Tav si farà.

Il vicepremier, restando sul tema delle opere da realizzare in Italia, ha voluto ribadire anche in questa occasione di non riuscire a capire il perché del blocco alla Pedemontana Veneta fortemente sostenuta dal governatore del Veneto Luca Zaia:

Parlavo proprio oggi con il governatore Zaia e non ci spieghiamo perché sia stata bloccata un’opera come la Pedemontana Veneta, che non aveva neppure comitati e sindaci contro. Arriva un ministro da Roma e la blocca. Come fai dire no a Tav, Pedemontana, Olimpiadi? Spero che da lunedì tutti i no e i bastian contrari tornino sul fronte del sì per lavorare come abbiamo fatto per nove mesi. Nell’ultimo mese è stata solo bagarre.

Salvini si è detto convinto che la Lega crescerà molto rispetto alle precedenti elezioni, anche se preferisce non sbilanciarsi su percentuali, definendo il Partito Democratico come il suo vero avversario.

Quanto alla tenuta dell'esecutivo dopo il voto di domenica, Salvini assicura tutti ancora una volta: "C’è un contratto di governo, l’Italia ha bisogno di serenità e di idee a lungo termine. Non si può cominciare daccapo ogni volta. Il governo tornerà a lavorare in maniera positiva dopo domenica, ci sono tante cose da fare come la riforma della giustizia, la riforma fiscale, chiedo di votare Lega per abbassare le tasse in Italia".

Foto | Facebook