Europee, Zingaretti: "È tornato il tempo di combattere"

Nicola Zingaretti chiude a Milano la campagna elettorale del Partito Democratico: "A chi ci diceva 'scioglietevi' perché avete perso, noi diciamo: no, noi combattiamo".

Il Partito Democratico guidato da Nicola Zingaretti ha scelto la città di Milano per l'evento di chiusura della campagna elettorale a poche ore dall'entrata in vigore del silenzio elettorale che si concluderà alla chiusura dei seggi alle 23 di domenica 26 maggio.

Dal palco dell'evento in piazza Sempione, Zingaretti ha lanciato un appello alla mobilitazione dei cittadini, spiegando che col nuovo PD è "tornato il tempo di combattere per le nostre idee":

A chi ci diceva 'scioglietevi' perché avete perso, noi diciamo: no, noi combattiamo. Questa bellissima italia ha cominciato a combattere, da Nord a Sud. Ha cominciato a comprendere che qualcosa non va. Il messaggio unico che lancio da questa piazza è: mobilitiamoci tutte e tutti. Non tra di noi, tra le prossime ore, perchè è tornato il tempo di combattere.