Europee 2019: si vota fino alle 23, tutte le informazioni

Di redazione Blogo.it domenica 26 maggio 2019

Si vota oggi per la composizione dei seggi all’Europarlamento: le urne si chiuderanno alle 23, per la stessa ora sono attesi i primi exit poll

Elezioni Europee 2019, urne aperte da stamattina alle ore 7 fino alle 23 per il rinnovo dell’Europarlamento, che a sua volta avrà ripercussioni sulla nuova Commissione Europea. Si vota quasi in contemporanea in 27 Stati membri, in Italia sulla base della legge elettorale approvata nel 1979, ovvero l’anno in cui si tenne la prima elezione per il Parlamento Europeo. A differenza che nel nostro Paese, in Olanda e Gran Bretagna si è votato giovedì 23 maggio; in Irlanda venerdì 10, mentre in Repubblica Ceca i cittadini hanno avuto venerdì 24 e sabato 25 per recarsi alle urne; Slovacchia, Lettonia e Malta hanno votato invece sabato 25 maggio. I risultati di questi Paesi si conosceranno comunque dopo le 23 di oggi, per evitare di influenzare i cittadini che devono ancora votare.

Europee 2019: come si vota

Alle Europee 2019 si vota con un sistema proporzionale puro con sbarramento del 4%. Gli elettori possono scegliere fino a tre candidati di una stessa lista, rispettando la rappresentanza di genere: si possono votare dunque due uomini e una donna oppure due donne e un uomo, ma non tre uomini o tre donne, nel cui caso la terza preferenza non viene conteggiata. L’Italia è divisa in cinque circoscrizioni, che eleggono un numero di europarlamentari proporzionali al numero di abitanti.

Europee 2014: la ripartizione dei seggi

- Circoscrizione nord-occidentale (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia): 20;

- Circoscrizione nord-orientale (Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna): 14;

- Circoscrizione centrale (Toscana, Umbria, Marche, Lazio): 14;

- Circoscrizione meridionale (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria): 17;

- Circoscrizione isole: 8.