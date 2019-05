Regionali in Piemonte ed elezioni comunali: i dati sull’affluenza

Di redazione Blogo.it domenica 26 maggio 2019

Non ci sono solo le Europee oggi 26 maggio 2019. Al voto il Piemonte, per le elezioni regionali e 3.564 comuni: i dati sull'affluenza in attesa dei risultati

Non ci sono solo le elezioni europee oggi, domenica 26 maggio 2019. Al voto anche il Piemonte, per le elezioni regionali: qui l’affluenza alle 12 è stata del 19,44%, contro il 19,63% della precedente consultazione per il rinnovo del consiglio regionale.

Ma si vota anche per le elezioni comunali, con 3.564 città al voto. In questo caso il dato dell'affluenza alle ore 12 è risultato pari al 21,92%. Sono 30 i capoluoghi di provincia e 238 i comuni con più di 15mila abitanti chiamati al voto.

Regionali Piemonte 2019, affluenza provincia per provincia

Provincia per provincia l'affluenza più alta in Piemonte è stata registrata a Biella: 22,75% dal 20,71% delle precedenti consultazioni, seguita da Vercelli, al 21,65% da 21,28% precedente, Cuneo, al 20,86% da 20,49% precedente, Novara, al 20,24% da 19,82% precedente e Alessandria, al 20,46% dal 20,53% precedente. Poi ancora Asti, al 19,97% contro 19,33% precedente, Verbano-Cusio-Ossola, al 19,63% dal 19,64%, e Torino, al 18,22% dal 19,02% delle precedenti regionali.

Candidati elezioni regionali Piemonte

Il candidato di centrosinistra alla guida del Piemonte è Sergio Chiamparino, governatore uscente ed ex sindaco di Torino per un decennio, espressione del PD. A sostenere l’ex presidente dell’Anci LeU, Sì Tav, la formazione del sindaco di Parma Federico Pizzarotti Italia in comune, +Europa, Democrazia solidale, Verdi e altre liste.

Il centrodestra si è affidato invece ad Alberto Cirio, 47enne torinese, laureato in legge, eurodeputato di Forza Italia, già consigliere comunale della Lega ed ex assessore regionale quando presidente del Piemonte era il leghista Cota. Cirio è sostenuto da Forza Italia, Lega, FdI, Udc-Ppe, Sì Tav per il Piemonte.

Il candidato dei 5 Stelle è Giorgio Bertola, ex impiegato commerciale 49enne, già assistente del consigliere regionale M5s Davide Bono, quindi lui stesso consigliere regionale: è l’unico candidato No-Tav in corsa.

Il Popolo della famiglia, di Mario Adinolfi, candida Valter Boero, 65enne docente di scienze agrarie, ex consigliere comunale dell’Udc e portavoce del Movimento Pro Vita Piemonte.