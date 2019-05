Europee, Matteo Salvini: "La Lega è il primo partito d'Italia"

Di redazione Blogo.it domenica 26 maggio 2019

Il leader della Lega Matteo Salvini commenta gli exit poll delle europee e annuncia: "Siamo il primo partito d'Italia".

Gli exit poll diffusi subito dopo la chiusura dei seggi in Italia ipotizzano che la Lega di Matteo Salvini sarà il primo partito del Paese, seguita in quest'ordine dal Partito Democratico e dal Movimento 5 Stelle. Tutto deve ancora essere definito - lo spoglio inizierà nel primo pomeriggio di lunedì 27 maggio - ma il leader della Lega è subito corso su Facebook e Twitter per festeggiare:

Una sola parola: GRAZIE Italia!

Con tanto di foto in cui tiene in mano un foglio con scritto "1° partito in Italia".

Nessun ulteriore commento da parte del leader della Lega, ma a rilasciare una dichiarazione è stato invece il deputato Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera: