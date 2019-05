Risultati elezioni regionali in Piemonte. Exit poll: Cirio in testa. Spoglio dalle 14

Di redazione Blogo.it lunedì 27 maggio 2019

I risultati ufficiali delle elezioni regionali in Piemonte 2019 si sapranno oggi, ma gli exit hanno danno Alberto Cirio di centrodestra vincitore. Spoglio alle 14

Per i risultati ufficiali delle elezioni regionali in Piemonte 2019 ci vorrà oggi pomeriggio, lo spoglio inizia alle 14, ma gli exit poll hanno già profilato una netta vittoria di Alberto Cirio, il candidato di centrodestra sostenuto da Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia.

Al governatore uscente Sergio Chiamparino, del Pd, non sarebbe bastato insistere sul sì alla Tav e sulla ambiguità del governo sull’opera per superare la coalizione di centrodestra. L'affluenza alle regionali in Piemonte è risultata in calo al 63,34%, dal 66,45% delle precedenti elezioni.

Il semi sconosciuto Alberto Cirio, secondo i sondaggi di Opinio Italia per la Rai, avrebbe conquistato tra il 45% e il 49% delle preferenze, Chiamparino tra il 36,5% e il 40,5% dei consensi. Il candidato dei 5 Stelle Giorgio Bertola non è adatto oltre, sempre secondo gli opinion poll, il 12-16%.

Ora per il M5s sarà molto più difficile mettersi di traverso sull’Alta velocità Torino-Lione anche perché alle Europee in regione la Lega è risultata il primo partito con il 37,14% dei voti, seguita dal Pd al 23,94%. Cinque Stelle molto indietro, al 13,26%.