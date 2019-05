Calenda il più votato del PD: "Farò in modo di meritare la vostra fiducia lavorando a Bruxelles"

Di redazione Blogo.it lunedì 27 maggio 2019

È Carlo Calenda il più votato del PD alle elezioni europee con circa 275mila preferenze, davanti a Giuliano Pisapia. L'ex ministro dello Sviluppo Economico si è speso molto durante la campagna elettorale e soprattutto è stato l'ideatore del manifesto Siamo Europei che poi Nicola Zingaretti ha pienamente sposato, tanto da metterlo anche nel simbolo con cui il PD si è presentato alle elezioni di ieri.

Le centinaia di migliaia di preferenze ottenute investono Calenda di un maggior potere all'interno del partito e di conseguenza anche di una maggiore responsabilità. Di certo la sua voce d'ora in poi dovrà essere tenuta più seriamente in considerazione nel PD. Intanto lui ha commentato senza farsi prendere troppo dall'entusiasmo, ma, anzi, esprimendo preoccupazione per il ruolo che l'Italia avrà in Europa a causa della evidente discrepanza tra il governo italiano e quella che sarà la futura Commissione Europea.

L’Italia è più isolata in UE e di questo dobbiamo essere molto preoccupati. La lista PDSiamoEuropei ha tenuto ma la strada da fare è tanta. Sono immensamente felice e grato per le cca 275.000 preferenze. Grazie a tutti. Farò in modo di meritare la vostra fiducia lavorando a BXL. — Carlo Calenda (@CarloCalenda) 27 maggio 2019

Intanto Giuliano Pisapia, che, come abbiamo detto, è stato il secondo più votato del PD dopo Calenda, a Milano è stato anche più votato di Matteo Salvini, che però digerisce la "sconfitta" nella sua città consolandosi con i risultati avuti a livello regionale in Lombardia e a livello nazionale, dove, evidentemente, la Lega non ha avuto rivali a questa tornata elettorale.