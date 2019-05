Lega primo partito anche a Lampedusa e Riace alle elezioni europee 2019

lunedì 27 maggio 2019

Nei due comuni simbolo dell'accoglienza il Carroccio la fa da padrone...

Durante la conferenza stampa di stamattina, in cui ha commentato i risultati strepitosi ottenuti dalla sua Lega, il vicepremier Matteo Salvini fatto i nomi di due città in particolare in cui il Carroccio è stato il partito più eletto:

“I due comuni che la sinistra ha scelta come simbolo dell’antisalvinismo e dell’antileghismo, Riace e Lampedusa, vedono la Lega primo partito. La richiesta di un’immigrazione regolare non è un mio capriccio ma una volontà degli italiani”

E infatti la Lega ha ottenuto il 45,85% nell’isola di Lampedusa e Linosa, ossia più del doppio del PD, che tra i candidati aveva anche Pietro Bartolo, noto per essere il medico dei migranti, testimone di storie agghiaccianti, e il 30,75% nel comune di Domenico Lucano, considerato in tutto il mondo un modello di accoglienza e di integrazione.

A Lampedusa il MoVimento 5 Stelle ha ottenuto il 16,83% e Forza Italia l’8,23%, quindi in linea con i risultati nazionali, mentre a Riace il M5S ha avuto il 27,43% e il PD il 17,39%.

Che cosa dicono questi dati? Che forse anche nelle città considerate esempi di accoglienza e di integrazione dei migranti, la maggior parte dei cittadini, in realtà, appoggia la politica di Matteo Salvini.

A Riace Mimmo Lucano, che ha il divieto di dimora, si è presentato venerdì per chiudere la campagna elettorale per le comunali, alle quali è candidato come consigliere, avendo già avuto due mandati da sindaco.