Salvini: "Nessun ultimatum di 30 giorni a Di Maio"

Matteo Salvini ospite di Rtl nega di aver dato alcun ultimatum agli alleati di governo del Movimento 5 Stelle dopo il risultato delle Europee

Matteo Salvini nega di aver dato alcun ultimatum all’alleato di governo Luigi Di Maio. Il ministro dell’Interno smentisce così il titolo di La Repubblica secondo il quale dopo il risultato delle Europee Salvini darà 30 giorni di tempo al Movimento 5 Stelle. Insomma, il governo andrà avanti, ma dietro l’angolo ci sono provvedimenti sui quali i due partiti di maggioranza sono divisi, a partire dalla TAV. Intanto dall’Europa sta per essere recapitata all’Italia la lettera d’infrazione per il debito.

"Adesso vediamo se arriva la letterina - le parole di Salvini ospite stamattina di Rtl - e ci multano per i debiti del passato chiedendoci 3 miliardi. Vi pare che in un momento storico in cui c'è una disoccupazione giovanile del 50% in alcune regioni italiane, in cui dobbiamo assumere in fretta medici e infermieri, da Bruxelles qualcuno in nome di regole del passato ci chieda 3 miliardi di multa e a settembre 20 miliardi di aumento di tasse? Ogni mia energia sarà usata per cambiare queste regole vecchie e superate. Il voto di domenica è stato una sfiducia nei confronti dell'Europa fondata sui tagli. Ora, se vogliono, i leader si mettono al tavolo e mettono al centro il lavoro, il tasso di disoccupazione, l'economia reale rispetto allo spread e alla finanza".