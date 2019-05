M5S: Di Nicola si dimette da vicepresidente del gruppo al Senato

Prime conseguenze del flop alle Europee per il Movimento 5 Stelle: Di Nicola rassegna le dimissioni da vicepresidente del gruppo al Senato

Prime conseguenze dopo il flop del Movimento 5 Stelle alle Europee 2019. Luigi Di Maio ha già ammesso i propri errori e quelli del partito nel corso di una conferenza stampa, ma oggi sono arrivate anche le dimissioni da vicepresidente del gruppo parlamentare del Movimento 5 stelle al Senato di Primo Di Nicola. Il senatore pentastellato ha annunciato il suo passo indietro tramite un post apparso oggi sul proprio profilo Facebook istituzionale.

Luigi Di Maio al MISE ha tenuto la conferenza stampa post elezioni europee 2019 e ha ammesso che per il suo movimento sono andate male, ma non si dimette da capo politico.

"Mi sono dimesso da vice presidente del gruppo parlamentare del Movimento 5 stelle al Senato - esordisce - . Una decisione che ritengo necessaria non solo alla luce del risultato elettorale ma anche e soprattutto delle cose che ci siamo detti in tanti incontri e assemblee. Mettere a disposizione del Movimento gli incarichi. È l’unico modo che conosco per favorire una discussione autenticamente democratica su quello che siamo e dove vogliamo andare".