Europee, chi sono i deputati italiani eletti al Parlamento UE?

Di redazione Blogo.it martedì 28 maggio 2019

Elezioni Europee 2019. Ecco gli italiani che ha ottenuto il maggior numero di preferenze e che sono stati eletti per il Parlamento UE.

Lo spoglio per le elezioni europee si è concluso da qualche ora e l'elenco degli italiani eletti al Parlamento Europeo è stato quindi ufficializzato. In Italia si è votato in cinque diverse circoscrizioni (Italia Nord Occidentale, Italia Nord Orientale, Italia Centrale, Italia Meridionale e Italia Insulare) e gli elettori ci ciascuna circoscrizione hanno potuto esprimere fino a tre preferenze per ciascun voto.

Di seguito vi proponiamo l'elenco completo di tutti gli italiani eletti al Parlamento UE, ordinato per partito e per numero di preferenze ottenute.

Lega

Matteo Salvini (Italia Nord Occidentale/Italia Nord Orientale/Italia Centrale/Italia Meridionale/Italia Insulare, 696.027/551.315/517.966/357.444/241.632 preferenze)

Mara Bizzotto (Italia Nord Orientale, 94.812 preferenze)

Angelo "Coccia" Ciocca (Italia Nord Occidentale, 89.767 preferenze)

Massimo Casanova (Italia Meridionale, 65.262 preferenze)

Andrea Caroppo (Italia Meridionale, 50.671 preferenze)

Susanna Ceccardi (Italia Centrale, 48.294 preferenze)

Antonio Maria Rinaldi (Italia Centrale, 48.178 preferenze)

Gianantonio "Toni" Da Re (Italia Nord Orientale, 43.418 preferenze)

Silvia Serafina "Nardone" "Silvia" Sardone (Italia Nord Occidentale, 44.971 preferenze)

Lucia Vuolo (Italia Meridionale, 41.715 preferenze)

Anna "Cinzia" Bonfrisco (Italia Centrale, 39.336 preferenze)

Paolo Borchia (Italia Nord Orientale, 37.406 preferenze)

Valentino Grant (Italia Meridionale, 36.803 preferenze)

Simona Renata Baldassarre (Italia Centrale, 35.380 preferenze)

Luisa Regimenti (Italia Centrale, 34.962 preferenze)

Isabella Tovaglieri (Italia Nord Occidentale, 32.395 preferenze)

Annalisa Tardino (Italia Insulare, 32.884 preferenze)

Alessandra Basso (Italia Nord Orientale, 25.377 preferenze)

Elena Lizzi (Italia Nord Orientale, 25.295 preferenze)

Marco Dreosto (Italia Nord Orientale, 23.179 preferenze)

Danilo Oscar Lancini (Italia Nord Occidentale, 21.957 preferenze)

Gianna In Calderoli Gancia (Italia Nord Occidentale, 19.194 preferenze)

Stefania Zambelli (Italia Nord Occidentale, 18.803 preferenze)

Alessandro Panza (Italia Nord Occidentale, 18.207 preferenze)

Marco Zanni (Italia Nord Occidentale, 18.019 preferenze)

Partito Democratico

(Italia Nord Orientale, 276.413 preferenze)

Giuliano Pisapia (Italia Nord Occidentale, 269.657 preferenze)

Simona Bonafè (Italia Centrale, 169.408 preferenze)

Franco Roberti (Italia Meridionale, 149.553 preferenze)

Pietro Bartolo (Italia Centrale/Italia Meridionale, 140.000/135.907 preferenze)

David Maria Sassoli (Italia Centrale, 128.533 preferenze)

Caterina Chinnici (Italia Meridionale, 113.248 preferenze)

Irene Tinagli (Italia Nord Occidentale, 106.710 preferenze)

Pierfrancesco Majorino (Italia Nord Occidentale, 93.538 preferenze)

Giuseppe "Giosi" Ferrandino (Italia Meridionale, 83.321 preferenze)

Andrea Cozzolino (Italia Meridionale, 81.328 preferenze)

Patrizia Ferma Francesca Toia (Italia Nord Occidentale, 79.795 preferenze)

Giuseppina "Pina" Picierno (Italia Meridionale, 79.248 preferenze)

Elisabetta Gualmini (Italia Nord Orientale, 77.577 preferenze)

Massimiliano Smeriglio (Italia Centrale, 73.059 preferenze)

Paolo De Castro (Italia Nord Orientale, 52.254 preferenze)

Brando Maria "Brando" "Bonifei" Benifei (Italia Nord Occidentale, 51.730 preferenze)

Alessandra Moretti (Italia Nord Orientale, 51.234 preferenze)

Movimento 5 Stelle

Dino Riccardo Maria "Iena" Giarrusso (Italia Insulare, 117.211 preferenze)

Ignazio Corrao (Italia Insulare, 115.820 preferenze)

Chiara Maria Gemma (Italia Meridionale, 86.417 preferenze)

Laura Ferrara (Italia Meridionale, 78.265 preferenze)

Piernicola Pedicini (Italia Meridionale, 58.901 preferenze)

Fabio Massimo Castaldo (Italia Centrale, 43.601 preferenze)

Daniela Rondinelli (Italia Centrale, 41.200 preferenze)

Rosa D'Amato (Italia Meridionale, 38.621 preferenze)

Isabella "Isa" Adinolfi (Italia Meridionale, 37.838 preferenze)

Mario Furore (Italia Meridionale, 32.046 preferenze)

Eleonora Favi (Italia Nord Occidentale, 17.067 preferenze)

Tiziana Beghin (Italia Nord Occidentale, 15.039 preferenze)

Marco Zullo (Italia Nord Orientale, 16.046 preferenze)

Sabrina Pignedoli (Italia Nord Orientale, 13.768 preferenze)

Forza Italia

Silvio Berlusconi (Italia Nord Occidentale/Italia Meridionale/Italia Insulare, 187.601/187.856/90.770 preferenze)

Aldo Patriciello (Italia Meridionale, 83.532 preferenze)

Antonio Tajani (Italia Centrale, 69.009 preferenze)

Massimiliano Salini (Italia Nord Occidentale, 37.231 preferenze)

Salvatore De Meo (Italia Centrale, 22.813 preferenze)

Fratelli d'Italia

Giorgia Meloni (Italia Nord Occidentale/Italia Nord Orientale/Italia Centrale/Italia Meridionale/Italia Insulare, 92.857/74.976/130.143/128.616/63.564 preferenze)

Carlo Fidanza (Italia Nord Occidentale, 10.919 preferenze)

Südtiroler Volkspartei

(Italia Nord Orientale, 100.441 preferenze)